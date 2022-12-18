Mobilya Kent'te yangın
Kayseri Mobilya Kent'te henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Korkutan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
- 18.12.2022 21:05
- Güncelleme: 18.12.2022 21:05
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Yangın, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Mobilya Kent'te meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Alevleri gören vatandaşlar
durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması doğrultusunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi, yapılan araştırma sonucu belli olacak.
1ha
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