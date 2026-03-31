Mobilya Kenti Kayseri'nin Bir Numarası Yine Satışa Çıktı

Mobilya Kenti Kayseri'nin dev markasına Kayseri'den hiçbir taliplinin olmaması, bu markanın da başka şehirlere kayacağı tedirginliğini beraberinde getiriyor.

Mayıs ayında gerçekleştirilecek ihalede İstikbal Mobilya için Kayseri'den müşteriler veya ortak bir konsorsyumun teklif verip vermeyeceğini zaman gösterecek.

TMSF bünyesinde bulunan Kayseri'nin dev mobilya şirketi İstikbal Mobilya, Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısı ile yeniden satışa çıktı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) bünyesinde bulunan Kayseri'nin mobilya devi İstikbal Mobilya, yeniden satışa çıktı. TMSF, İstikbal Mobilya'nın yüzde 100 hissesini 16,5 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Satışa ilişkin ilan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

12 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ihale için son teklif verme tarihi 11 Mayıs 2026 olarak açıklandı.

TMSF, daha önce İstikbal Mobilya'yı (İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.) yüzde 100 hisse oranıyla ve 12,5 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarmıştı. Ancak 30 Eylül 2025 gerçekleşen ihalede uygun teklif veren yatırımcı çıkmadığı için satış gerçekleşmemişti.

İSTİKBAL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ SATIŞI HAKKINDA İHALE İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF veya Fon), Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İstikbal Mobilya) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle "Şartname"de belirtilen kayıt ve koşullarla satışa sunmaktadır.

İhale Özeti



| Muhammen Bedel | 16.500.000.000 TL |

| Veri İnceleme Tarihi | 01.04.2026- 08.05.2026 |

| İhaleye Katılım Teminatı | 825.000.000 TL |

| Son Teklif Verme Tarihi | 11.05.2026 |

| Şartname Ücreti | 300.000 TL |

| İhale Tarihi | 12.05.2026 |

| Veri İnceleme ve Tesis Ziyaret Ücreti | 2.500.000 TL |

| Açık Artırma Tarihi | 12.05.2026 |

İhale Konusu

Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki 1 TL nominal değerli 512.000.000 adet İstikbal Mobilya paylarının satışı.

Muhammen Bedel: 16.500.000.000 TL

Şartname Temini: Şartname ücreti 300.000 TL olup TMSF'nin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Esentepe Kurumsal Şube nezdindeki TR790001500158007294368256 IBAN'a (TL) "İstikbal Mobilya Şartname Ücreti" açıklamasıyla yatırılacaktır. Şartname ücreti Fona irat kaydedilir.

Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti: İlgilenen yatırımcılar, gizlilik taahhütnamesi imzalamaları, güncel imza sirkülerlerini/imza beyannamelerini sunmaları ve TMSF'nin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Esentepe Kurumsal Şube nezdindeki TR790001500158007294368256 IBAN'a (TL) "İstikbal Mobilya Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti Ücreti" açıklamasıyla 2.500.000 TL yatırmaları koşullarıyla 01.04.2026 - 08.05.2026 tarihleri arasında İstikbal Mobilya'da veri inceleme ve tesis ziyaret izni verilecektir. İstikbal Mobilya Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti Ücreti, Fona irat kaydedilecektir.

Teminat: İhaleye katılım teminatı 825.000.000 TL'dir. Teminat olarak nakit teminat veya banka teminat mektubu kabul edilecektir.

Son Teklif Verme Tarihi ve Yeri: Yatırımcıların, "Şartname"de içeriğine yer verilen kapalı teklif zarflarını, 11.05.2026 günü saat 16:30'a kadar "TMSF, İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 143 34394 Şişli/İstanbul" adresinde elden teslim etmeleri gerekmektedir. Anılan gün ve saatten sonra teslim edilmek istenen teklif zarfları kabul edilmeyecektir.