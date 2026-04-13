Ankara’nın Elmadağ ilçesinde kurulan Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), sektörde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Taklacı, Türkiye’nin ilk ihtisas mobilya organize sanayi bölgesi olan bu dev projenin 20 binin üzerinde istihdam sağlayacağını ve ihracatta katma değeri artıracağını açıkladı.

Aynı zamanda Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu (TAİF) Başkanı da olan Taklacı, bölgenin yalnızca üretim değil, tasarım ve ihracat odaklı bir merkez haline geleceğini belirtti. “Mobilya sektörü artık sadece Kayseri’nin değil, Türkiye’nin dört bir yanının gücünü yansıtacak. Elmadağ OSB, bu vizyonun yeni lokomotifi olacak.” dedi.

Proje tamamlandığında, Ankara’nın mobilya üretiminde Kayseri’ye alternatif bir merkez haline gelmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, Elmadağ OSB’nin faaliyete geçmesiyle birlikte sektörde rekabetin artması, kalite ve ihracat standartlarının yükselmesi öngörülüyor.

Kayseri yıllardır mobilya üretiminde Türkiye’nin lideri konumunda bulunurken, Elmadağ’daki bu yeni yatırımın “Mobilya Kenti Kayseri’ye rakip mi geliyor?” sorusunu gündeme taşıdığı açık.

Sektör temsilcileri, iki şehir arasındaki bu rekabetin Türkiye mobilya sanayisini daha ileriye taşıyacağı görüşünde birleşiyor.