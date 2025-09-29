Mobilya'nın başkenti Kayseri'nin dünya markası satışa çıkıyor

  • Haberler
Mobilya'nın başkenti Kayseri'nin en önemli mobilya markası, Hazine mülkiyetinde bulunan İstikbal Mobilya, TMSF tarafından ihale ile yarın satışa çıkarılıyor.

Kayseri’nin dev şirketi İstikbal Mobilya'ya Kayserili sanayicilerin ilgi gösterip göstermeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Firma bazında veya konsorsyum olarak İstikbal Mobilya'nın Kayseri şehrinin yükselen değeri olarak kalıp kalmayacağı, şehrin mobilya sanayi altyapısı için de oldukça önem taşıyor.

Hazine, RHG Enertürk ve HES Kablo şirketlerinin ardından mülkiyetinde bulunan diğer bir Kayseri şirketi olan İstikbal Mobilya’yı da TMSF aracılığıyla satışa çıkarıyor.

12 MİLYARLIK BEDEL
TMSF tarafından ihale ile satılacak İstikbal Mobilya için 12 milyar 500 milyon lira muhammen bedel belirlendi. İhalede, yüzde 100 oranındaki 1 TL nominal değerli 512 milyon adet İstikbal Mobilya paylarının satışı yapılacak. İhaleye katılım teminatı olarak ise 625 milyon lira isteniyor. İhale, 30 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Alınan teklifler, İhale Komisyonu tarafından 30 Eylül 2025 günü saat 10.00’da “TMSF, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:143 34394 Şişli/İstanbul” adresinde, yatırımcılar ve/veya bunların yasal temsilcileri huzurunda açılacaktır. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacak.

