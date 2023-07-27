Mobilya ustasını vurup kaçtı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde inşaatta çalışan mobilya ustası, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

İlçeye bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Işkın Sokak üzerinde bulunan bir sitenin inşaatında meydana gelen olayda mobilya ustası O.K., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli şahıs olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan O.K. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri de inceleme yaptı. Kaçan şahsı yakalamak içinde çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.