Mobilyacı çıraklığından Avrupa şampiyonluğuna

Sivas’ta küçük yaşlarda mobilyacı çıraklığı yapan muaythai sporcusu Furkan Alıcı, Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda Hırvat rakibini yenerek şampiyon oldu.

Sivas’ta yaşayan ve muaythai sporuyla uğraşan Furkan Alıcı, başarısıyla adından söz ettiriyor. Küçük yaşlarda okul çıkışlarında ailesine destek olmak amacıyla mobilyacı çıraklığı yapan Alıcı, akşamları ise antrenmanlara giderek ter döktü. Azim ve istekle muaythai sporunda ilerleme kaydeden Furkan Alıcı, başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hala zaman zaman marangoza giderek çalışan Alıcı, geçtiğimiz ay Ankara’da düzenlenen ve 22 ülkenin katılım sağladığı Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda 91 kilogram üst segment gençlerde Hırvat rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Atatürk Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi olan Alıcı, daha önce de 2019 yılında 71 kilogramda dünya şampiyonluğu kazanmıştı.

"Antrenman sayesinde de şampiyonluğu haketmiş oldu"

Muaythai ve Kick Boks Antrenörü Ekrem Arıs, Furkan Alıcı’nın antrenmanlara sürekli gitmesiyle Avrupa şampiyonluğunu hak ettiğini belirterek, "28 Mart Gençler U23 ve Minik Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Ankara’da yapıldı. Bu şampiyonada Furkan Alıcı, 91 kilo üst gençlerde müsabakaya katıldı. Rakiplerinden biri Rus, biri de Hırvat’tı. Rus rakibi çekilince Hırvat rakibiyle final yaptı. Furkan, finalde maçı aldı ve şampiyon oldu. Furkan Alıcı, haftanın hemen hemen her günü antrenman yapıyor. Bu antrenman sayesinde de şampiyonluğu hak etmiş oldu. Eylül ayında Dünya Şampiyonası maçımız var. Seçmelerine katılacağız. Orada da inşallah büyük bir başarı gösterir" dedi.

Gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Gözünü dünya şampiyonluğuna diken Furkan Alıcı, boş kaldığı zamanlarda hala marangoza giderek çalıştığını ifade ederek, "Antrenmanlarda abilerimle çalışarak ve azmederek bu günlere geldim. 28 Mart’ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Hırvat rakibimle dövüştüm. Sağlam bir rakipti. Final maçında rakibimi yenerek Avrupa şampiyonu oldum. Eylül ayında nasip olursa Dünya Kupası seçmeleri var. Oraya katılacağım. Sabah işe gidiyordum, akşama kadar çalışıyordum. Akşamları da izin alıyordum bazı günler, bazen de kendim antrenmanlara geliyordum. İlk gittiğimde işi öğrettiler, çırak olarak. Şuan kalfayım. Boş kaldığım zamanlarda hala gidiyorum" diye konuştu.

Mobilya ustası Ümit Keçi, ise Furkan Alıcı’nın başarılı ve azimli biri olduğunu ifade ederek, şampiyonluğu hak ettiğini söyledi.