Mobilyacılar Odasında Başkan Sarıkaya, güven tazeledi

Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Olağan Genel Kurulu, Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Divan Kurulu Başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır üstlendi. Toplantıya, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve üyeler katıldı. Tek liste ile seçime giren mevcut başkan Ercan Sarıkaya, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Burada yaptığı konuşmada Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Bu şehir mazeret üretmeyi bilmiyor. Bu şehir bahane üretmeyi bilmiyor. Bu şehir ancak üretmeyi biliyor. Bu şehir ağlamadan, sızlamadan memleket için, memleket sevdasıyla üretmek, istihdam yapmak, katma değer üretmek ve ülkesine hizmet etmeyi biliyor. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bizim şehrimizde para; ailemiz için, cebimiz için kazanılmaz. Bu şehirde para; ülkemize katma değer sağlamak için, biraz daha insana iş vermek için, biraz daha hayır yapmak için, 'Ülkemize nasıl faydalı oluruz?' diye kazanılır. Bunu samimiyetle söylüyorum; bu şehir her zaman memleket menfaatini kendi şahsi menfaatinin üstünde tutuyor. 3 buçuk yıldır bu şehre hizmet etmenin onurunu yaşıyorum. Gördüğüm bu. Dolayısıyla bu şehrin ülkemiz için önemi çok büyük. Bu şehir memleketine dertli insanlarıyla dolu. İşte bu şehirde Mobilyacılar Odası, az önce söylediğim kriterler içerisinde sessiz sedasız ve mazeret üretmeden, bahanelere sığınmadan, cesaretle ortaya bir vizyon koyuyor. Avrupa’nın en büyük mobilya AVM'sini yapmak. Ya bu nasıl cesaret? Korkmadınız mı? 'Yapabilir miyiz?' diye endişe etmediniz mi? 'Bu borcu ödeyebilir miyiz?' demediniz mi? Bakın arkadaşlar, Kumsmall AVM'yi yapmak servetle, zenginlikle olmaz; cesaretle ve yürekle olur. İşte sizde cesaret ve yürek var. Dolayısıyla geldiğim gün Mobilyacılar Odasının büyük emekleriyle yapılan Kumsmall AVM'yi gezdiğimde inanamamıştım. Oradaki fabrikaları, atölyeleri ki atölyenin çok daha ötesinde bence iş yerlerini gördüğümde 'Biz kümelenerek bunu nasıl başarmışız?' diye hayrete kapılmıştım. 'Keşke çorbada tuzum olsaydı, başlangıcında ben de olsaydım' demiştim. Ama inanın tarihi bir ana imza atmışsınız. Belki o an ilk imzalarda yoktum ama çok şükür Süksün’de yapılacak o yatırımda çorbada benim de tuzum olacak diye heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Kayseri mobilyasını geleceğe hazırladıklarının altının çizen Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya; "Kumsmall ve Mobilyakent bizim için çok büyük bir tecrübe oldu. Orada çok büyük bir iş yaptık. Büyüyebilmek için kümelenmek gerekiyor; orada bu kümelenmeyi sağladık. Evet, bir miktar borcumuz olsa da. Ben bir miktar diyorum çünkü yapılan yatırıma göre gerçekten borcumuz bir miktardır. O borcu iki veya üç ay içerisinde tamamen kapatmış olacağız. Bundan sonrası; bu projeleri biz Kayseri'de üretelim, dünyaya satalım diye yaptık. Türkiye'nin dört bir yanına, dünyanın dört bir yanına ulaşabiliriz. Bu kolay çünkü artık dünya değişti, iletişim güçlendi. Bir telefonla dünyanın her yerine ulaşabiliyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Yeni dönemin formülü 3D: Değişim, dönüşüm ve dışa açılım. Bu yeni dönemde Kayseri mobilyasını sadece bugünün şartlarına değil, yarının rekabetine de hazırlıyoruz. Değişerek güçlenecek, dönüşerek büyüyecek ve dışa açılarak markalaşacağımız yeni bir dönemi başlatıyoruz inşallah” diye konuştu.

Nisan ayında düzenlenecek Mobilyacılar Odası Fuarı’na değinen Başkan Sarıkaya; “Türkiye’de bir ilki yapacağız; burada mütevazı olmayalım. Kayseri Mobilyacılar Odası, Türkiye'de 147 mobilyacılar odası içerisinde inanılmaz bir yerde. Bunu sizlerle taşıdık bu yana. Mobilya sektöründe büyümenin en büyük argümanı mobilya fuarları. Ancak mobilya fuarları artık rayından çıktı. Nasıl çıktı? Geçen yıl İstanbul Mobilya Fuarı'nda yaklaşık 175 firmamız vardı. Bu yıl 75 civarında firmamız var. Peki neden? Alan kirası, stant masrafları ve İstanbul'daki masraflar nedeniyle 100 firmamız fuara katılamıyor. Bunların çoğu OSB'de. Peki, bizim odamıza döndüğümüzde durum nasıl? Maalesef bizim odamızdaki üyelerimiz bu maliyetleri hiçbir zaman karşılayamadılar. Bu konuda OSB Yönetim Kurulumuzla, OSB Başkanımızla görüştük. 2027 yılında Mobilyacılar Odası olarak Nisan ayında inşallah orada fuar düzenleyeceğiz. Sayın Valime bir kez daha teşekkür ediyorum; her yerde, her zaman yanımızda. OSB fuar alanı, Kayseri Mobilyacılar Odasının ilk fuarı olduğu için Sayın Valimizin de ricasını OSB yönetimimiz kırmadı ve bize ücretsiz tahsis edildi. OSB yönetimimize, başkanımıza, Valimize çok teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.