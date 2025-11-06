'Model Fabrika ile 130 genç üniversiteleri bitirmeden istihdam imkanı buldu'

Kayseri Model Fabrika Sürekli İyileştirme Ödülleri programı gerçekleştirildi. OSB Ahi Evran Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yücel Özkara, Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, AGÜ Rektörü Cengiz Yılmaz, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak katılım sağladı.

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yücel Özkara, "Kayseri Model Fabrika, model fabrikalar projemizin önemli bir aktörü. Türkiye’de 12 model fabrika var 4 tane de kurulumu devam eden fabrikalarımız var. 2021 yılında kuruldu ve Kayseri bir şekilde öne çıktı. Yeni mezun öğrencilere yönelik pek çok faaliyetleri var. 300den fazla gencimize temas ettiler ve 130’u da üniversiteleri bitirmeden istihdam imkanı buldu. Rakam olarak güzel ancak bakanlık olarak gördüğümüz şey şu; verimlilik bilincini içselleştirmiş dinamik, genç mühendisler sanayimizde yayılıyorlar. Yayılım verimliliği belki de en önemli unsur” diye konuştu.

AGÜ Rektörü Cengiz Yılmaz, “Rekabet iş dünyasında olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir. Rekabet avantajı dediğimiz kavramın da aslında 2 temel alt unsuru var; ürün ve hizmet sunabilmek, diğeri de verimlilik. İki konuda birden rakiplerine üstünlük sağlayan işletme dünyada çok az. Var olabilmek için ikisinden birinde öne çıkmak şarttır. Sürekli iyileştirme ödülleri hem öğrenen hem de ezberlerinden kurtulabilen bir firmaysanız çok daha iyi başarıya gidebiliyorsunuz. Kayseri Model Fabrika kendisi bu nitelikte bir firmadır” şeklinde konuştu.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Türkiye bugün yaklaşık 224 ülkeye, 4 bin 400’ün üzerinde ürün ihraç ediyor ve bu alanda Çin’den sonra en önde gelen ülkeler arasında bulunuyor. Diğer taraftan dijital dönüşümün hızlandığı ve Paris İklim Anlaşması ile 2030 ve 2053 yıllarına yönelik karbon azaltım hedefleri verdiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bu tablo, üretim ve ihracatta başarıyı sürdürebilmemiz için daha fazla çalışmamız gerektiğini bizlere açıkça gösteriyor. Tüm bunlar için en önemli enstrümanın uyum olduğunu görüyoruz ve KOBİ’lerimizin büyük işletmelerimize göre benzer yeniliklere çok daha hızlı uyum sağladığını görüyoruz. Yeter ki üst yönetimin değişim yönünde iradesi olsun, yeter ki çalışanlar değişime açık olsun” dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez, “Kayseri Model Fabrikamızın yürüttüğü çalışmalar bize şunu çok açık gösteriyor ki günümüzde maliyetleri azaltmanın en doğru yolu daha fazla üretmek değil; israfı azaltmak ve süreçleri sadeleştirmektir. Rekabet artık fiyatla değil, verimlilikle kazanılıyor. Hammaddenin, enerjinin, zamanın her dakikası kıymetli. Önemli olan daha fazlasını yapmak değil; aynı işi daha akıllı yapmak. Bu nedenle yalın üretim felsefesi işletmeler için sadece bir yöntem değil, bir bakış açısıdır. Model Fabrikamız da tam bunu gerçekleştiriyor: Kar etmeyi değil, firmalarımıza kar ettirmeyi hedefliyor” ifadelerini kullandı.

Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın ise konuşmasında Model Fabrikayı anlattı. Öte yandan Yalçın, “Model Fabrikada pilli baharat değirmeni üretiyoruz ancak bakanlığımız ürettiğimizi satmamıza izin vermiyor. Kayseri olarak ürettiğimizi satamamak da zorumuza gidiyor. Bakanlığımız haklı olarak buraların eğitim amaçlı hizmet etmesi gerektiğini söylüyor. Bakanlığımızın haklılığı şöyle ortaya çıkıyor; Anlattığım projeler sayesinde sanayicimizin yıllık 1 milyar 200 milyon liranın üzerinde tasarruf sağladığı görülüyor” şeklinde konuştu.