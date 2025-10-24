Modern Argıncık için Kentsel Dönüşüm mekanında toplantı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşlarla bir araya gelerek Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bilgiler paylaştı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da katılım sağladı. Başkan Çolakbayrakdar yaptığı açıklamada, “Kıymetli Argıncıklı hemşehrilerimizle gönül soframızda bir araya geldik. AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Murat Cahid Cıngı’nın da katılımıyla gerçekleştirdiğimiz buluşmamızda mahallemizin geleceğine dair yürüttüğümüz Argıncık Kentsel Dönüşüm Projemizin tüm detaylarını hemşehrilerimizle paylaştık. Bizim için gönül birliği, hizmetin en güçlü teminatıdır. Argıncık’ı daha modern, daha yaşanabilir bir mahalle haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Misafirperverliğiyle, samimiyetiyle, içtenliğiyle her zaman yanımızda olan Argıncıklı hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.