Moğol emiri Hatıroğlu Eşref Bey’in Kayseri’deki yapısı: Hatıroğlu Cami

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi’nde yer alan Hatıroğlu Camisi’ni Moğol emirlerinden Hatıroğlu Eşref Bey’in yaptırdığı bilinmektedir. Caminin 1222 ve 1271 yılında inşa edildiğine dair iki farklı görüş vardır. Halk arasında “Katıroğlu Camisi” olarak da bilinen bu caminin, bazı kaynaklarda “Toprak Minare”, “Osman Paşa” camisi gibi isimlerle de anılsa da günümüzde bu isimler kullanılmamaktadır. Minaresi 1835 yılında deprem sebebiyle yıkılmış ve 1867 yılında caminin tamiratı sırasında minare yeniden inşa edilmiştir. Caminin daha sonra 1912 yılında Sultan Reşat zamanında yeniden onarılmış olduğu bilgisi kitabesinde yer almaktadır.

HATIROĞLU CAMİ’NİN MİMARİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hatıroğlu Cami, kubbeyle örtülü kare mekanlı ibadet kısmı, kuzeyde üç küçük kubbeli son cemaat mahali ve devamındaki kemerler ile üç kısma ayrılan saçaklı bölümden oluşmaktadır. Son cemaat mahalli iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, ana mekana bitişik olan üç kubbeli üç sivri kemerli, iki sütunludur. İkinci bölüm ise, üç sivri kemerli iki sütunlu ve üst örtüsü meyilli direklerle örtülüdür. Camisi’nin dış duvarları daralarak geldiği için soldaki sivri kemer daha küçüktür. Bütün sütunlar Osmanlı klasik tarzında, baklava dilimli başlıklara sahiptir. Son cemaat mahalinin üçgen avlusu olduğundan bahsedilirse de bugün böyle bir avlu olmayıp camisinin önü geniş caddeye açılmaktadır. Cami güney duvarının iki yanındaki destek payandaları ve son cemaat mahalinin iki yanındaki payandalar kalın birer demirle birbirine bağlanmıştır. Son cemaat mahallinden caminin ibadet kısmına giriş kapısı; basık kemerli olup, mermer ile siyah taş sıra ile kullanılmıştır. Derzleri girintili, çıkıntılıdır. Kapı üzerinde sülüs; üç satır altı, mısralık Türkçe kitabe yer almaktadır. Giriş kapasının iki yanında basık kemerli dikdörtgen boyutlu birer pencere yer alır. Caminin ibadet kısmı kare bir mekan olup, kubbe ile örtülüdür. Kubbeye pencere tabanı hizasından başlayan pandantiflerle geçilmiştir. İbadet kısmı, her cepheye açılan ikişerden toplam sekiz pencereyle aydınlatılmıştır. Güney cephe ortasına konumlandırılan ve duvar yüzeyinden fazla çıkıntı yapmayan mihrap, beyaz mermerden yapılmıştır.