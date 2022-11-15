Moldova Ankara Büyükelçisi'nden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

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  • 15.11.2022 16:11
  • Güncelleme: 15.11.2022 18:19
Moldova Ankara Büyükelçisi'nden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Moldova’nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Moldova Ankara Büyükelçisi Croitor ve beraberindeki heyeti, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ile birlikte başkanlık makamına geçti. Görüşmede Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan kadim kent Kayseri hakkında bilgiler verdi.

Büyükelçi Croitor ise Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, tüm Kayseri halkına sevgilerini ve selamlarını iletti.

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İHA

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