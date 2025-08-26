Molu Kardeşler'in Son Temsilcisi Metin Molu Hayatını Kaybetti

Baba Arif Molu'nun üçüncü oğlu olan Metin Molu, Karsu Tekstil'in ortağı ve Onursal Başkanı olarak Kayseri sanayisine damga vuran isimlerden biriydi.

Molu Ailesinin Tarihi

Molu kardeşler, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde, yoksulluk ve cehaletle mücadele ederek sanayi alanında önemli yatırımlara imza atmışlardır. Bu ailenin hikayesini yazan Prof. Mehmet Şahin, bu ailenin başarı hikayesini "Cumhuriyet'in mucizesi" olarak tanımlamıştır.

Kardeşlerin Vefatları

- Mustafa Molu: Almanya’da tekstil mühendisliği eğitimi aldıktan sonra Karsu Tekstil’de görev yapmış ve 11 Eylül 2013’te vefat etmiştir.

- Dr. Sait Molu: 29 Temmuz 2014’te 88 yaşında hayatını kaybeden Sait Molu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nin mimarıdır.

- Faruk Molu: 1 Eylül 2023’te 95 yaşında vefat eden Faruk Molu, Molu Enerji Üretim şirketinin Yönetim Kurulu Başkanıydı.

Metin Molu’nun Mirası

Metin Molu, eşi Meral ile birlikte Meral-Metin Molu Vakfı'nın kurucusuydu ve bu vakıf aracılığıyla hayırseverlik geleneğini sürdürmüştür. Molu ailesinin bu son mensubunun kaybı, Kayseri’deki sanayi ve hayırseverlik alanında büyük bir boşluk yaratmıştır.

Molu kardeşlerin vefatıyla birlikte, Kayseri’nin sanayi tarihinde önemli bir dönemin sona erdiği düşünülmektedir.

Metin Molu için 27 Ağustos Çarşamba günü Hulusi Akar Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Molu'nun naaşı, namazın ardından ebedi istirahatgahı olan Asri Mezarlık'a defnedilecek. Cenaze törenine Kayseri'nin iş, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.

1932 yılında dünyaya gelen Metin Molu, Almanya'da tekstil mühendisliği eğitimi aldıktan sonra kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. 1960'lı yıllardan itibaren DEKA Tekstil, AR-MO Rubber ve Molu Plastik gibi önemli şirketlerin kuruluşunda öncü rol oynadı. 1977'de Karsu Tekstil'in yönetim kuruluna katılan Molu, 2004 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2014 yılında Onursal Başkan unvanını alan Molu, 2019 yılından bu yana da yönetim kurulu üyesi olarak tecrübelerini aktarmaya devam etti.

1973 yılında Kayseri'de 25 ortaklı olarak kurulan Karsu Tekstil, Metin Molu'nun liderliğinde kısa sürede ihracat atağına kalkarak Türkiye'nin en büyük tekstil firmalarından biri haline geldi. Molu'nun bu başarıdaki katkıları, sektörde çığır açan bir nitelik taşıyor.