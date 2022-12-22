Mostar'da 'Kat'ı Sanatı Atölye Çalışması' yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim ve kurslarla on binlerce insana dokunan kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), kardeş şehir Mostar'da, lise öğrencileriyle 'Kat'ı Atölye' çalışması gerçekleştirdi.

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  • 22.12.2022 11:37
  • Güncelleme: 22.12.2022 12:53
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Mostar'da 'Kat'ı Sanatı Atölye Çalışması' yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kurslarla on binlerce insana dokunan kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), kardeş şehir Mostar’da, lise öğrencileriyle ‘Kat’ı Atölye’ çalışması gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek’in Mostar şehrinde faaliyet gösteren KAYMEK Mostar ve Mostar Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde kurslar, eğitimler ve çeşitli etkinliklerle kardeş şehir protokolü imzalayan iki şehir ve tarihi bağlarla birbirine bağlı iki ülke arasındaki gönül köprülerini güçlendirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, Kayseri’de on binlerce insana ulaşan hizmetleri ile takdir toplarken kardeş şehir Mostar’da da düzenlediği kurs ve eğitimlerle Bosnalılardan yoğun ilgi görüyor. Mostar’da, Mostar Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile KAYMEK Mostar olarak faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, Mostar Ekonomi Aşçılık ve Turizm Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerle keyifli ve eğlenceli bir ‘kat’ı atölye’ çalışması gerçekleştirdi. Bosnalı öğrenciler sanatla iç içe bir faaliyette öğrenerek eğlenmenin keyfini ve heyecanını yaşadı.

Okul Müdürü Sabina Osi ve öğrenciler etkinlikten dolayı KAYMEK Mostar ve Yunus Emre Enstitüsü’ne teşekkür etti.

KATI' SANATI NEDİR?

Kat veya katı’ kelimesinin sözlükteki anlamı 'kesmektir'. Katı’ sanatı ise bir kağıt veya deri üzerindeki yazıyı, motifi veya şekli oyup Çıkartarak bir başka kağıt ya da deriye yapıştırmak suretiyle gerçekleştirilen bir süsleme sanatıdır. Bu şekilde yapılmış esere 'kaatıa' veya 'mukatta' sanatkarına 'kaatı' ve 'kattaa' denir. Kağıdı kesip oyarak meydana getirilen yazılara ise 'mukatta yazı' denir.

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İHA

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