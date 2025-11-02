  • Haberler
Mostar'da Kitap Tahlili: Cumhuriyet, Din ve Tarih Üzerine Derinlikli Bir Okuma

İlim Hikmet Vakfı Öğretmen Komisyonu, Ekim ayı kitap tahlilini Mostar Kitap Kahve'nin sıcak atmosferinde gerçekleştirdi.

Araştırmacı-yazar İsmail Kara’nın Resimli Cumhuriyet Din Kitabı-2 adlı eseri, eğitimci yazar Ensar Şahin’in moderatörlüğünde tarih öğretmenleri Mustafa Kaplan ve Osman Güman tarafından çok yönlü biçimde ele alındı.

Yakın tarih ekseninde şekillenen değerlendirmelerde, dinî eğitim politikaları ve güncel sosyo-politik yansımalar masaya yatırıldı. Katılımın yoğun olduğu programda dinleyiciler, yönelttikleri sorularla tartışmaya aktif katkı sundu.

Bu buluşma, öğretmenlerin entelektüel birikimini paylaşma ve tarihsel metinleri günümüzle ilişkilendirme çabalarının güzel bir örneği olarak hafızalarda yer etti.

Haber Merkezi

