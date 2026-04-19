Mostar Kitap Kahve'de 'Aşk Bitti Yapı Paydos' Kitabı Tahlil Edildi
Kayseri'de İlim Hikmet Vakfı Öğretmenler Komisyonu'nun organizasyonuyla düzenlenen Mostar Kitap Tahlil programında, Fatmanur Altun'un kaleme aldığı 'Aşk Bitti Yapı Paydos' isimli eser ele alındı.
Programda Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Av. Fevzi Konaç ile Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Osman Utkan, kitabı farklı yönleriyle değerlendirdi.
Katılımcılar, modern dünyanın kadın ve erkeğe biçtiği roller ile İslam’ın sunduğu bakış açılarını karşılaştırma fırsatı buldu. Özellikle modernizmin “pozitif ayrımcılık” kavramı üzerinden kadını içine soktuğu çıkmaz tartışılırken, İslam’ın kadına verdiği değer ve medeniyetin mimarı rolü vurgulandı.
Hanım ve erkek katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, yapılan değerlendirmelerin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.