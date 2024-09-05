Moto-kuryelerden 'Bizi Farkedin' etkinliği

Kayseri'de motosiklet kazası geçirerek ağır yaralanan kurye Kemal Güzel için Motosikletli Kuryeler Derneği farkındalık oluşturmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Moto-kuryelerden 'Bizi Farkedin' etkinliği

Ağır yaralanan kurye için Motosikletli Kuryeler Derneği farkındalık etkinliği düzenledi

Kayseri’nin Talas ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir petrol istasyonunun önünde gerçekleşen motosiklet kazasında kurye Kemal Güzel ağır yaralandı. Kayseri Motosikletli Kuryeler Derneği, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yatan Kemal Güzel ve ailesini ziyaret geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından Kayseri Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri, motosikletleriyle Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk büstü önüne kadar toplumda ve trafikte motosikletlilere farkındalık oluşturmak amacıyla sürüş gerçekleştirdi. Sürüşün ardından toplanan dernek üyesi motokuryeler bir süre meydanda kalarak farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Moto-kuryelerden farkındakık etkinliği

Haber Merkezi

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