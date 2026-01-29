Motokuryeler için SRC belgesi zorunluluğu

Motokuryeler için SRC belgesi zorunluluğu

Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimciler Derneği Başkan Yardımcısı Oğuzhan Göçmen Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Sivil Toplum programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.   Göçmen motokuryeler için SRC belgesi zorunluluğu getirildiğini söyleyerek, “Türkiye’de her 5 araçtan biri motosiklet. Eskiden yaygın değildi. Bunlara da düzenleme getirilmeye çalışılıyor. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre ; Motosiklet kuryelerine SRC belge zorunluluğu  getirildi. SRC belgesiz motokurye çalıştırılamayacak.  Yaklaşık 10 madde var ehliyetin hangi durumlarda alınmayacağına dair. Devlete karşı işlenmiş suçlar, uyuşturucu madde ile ilgili suçlardan oluşuyor. Terör örgütü üyelikleri, geçmişten daim olan ehliyet menleri, alkolden sıkça ceza alan kişiler ehliyet alamıyor. Uyku apnesi sebebiyle de ehliyet alamayan kişiler var” diye konuştu.

Haber Merkezi

