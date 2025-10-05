Motokuryeyi darbeden 2 kişi serbest bırakıldı

Olay, 3 Ekim Cuma günü Talas TOKİ’de meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü ile motokurye kadın arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Otomobilden inen yolcu kadın motokurye kadını darp etti. Daha sonra otomobil sürücüsü de araçtan inerek motokurye kadına saldırdı. Bir süre sonra motokurye kadının yakınının gelmesiyle kavga çıktı. Gözaltına alnınan motokuryenin yakını ve motokuryeyi darp eden araç sürücüsü gerekli adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.