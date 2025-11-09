Motorin 60 liraya merdiven dayadı
Son 9 aylık dilimde yüzde 24 artan motorinin litre fiyatı, son gelen zamla birlikte artışı yüzde 29'a yaklaştı.
Bir Haber Ajansı’nın Ocak-Ekim dönemi akaryakıt fiyatlarına dair derlemiş olduğu verilere göre motorinin litre fiyatı son 9 ay içerisinde yüzde 24,27 artmıştı.
7 Kasım gece yarısı gelen 2 lira 7 kuruşluk zamla birlikte motorinin litre fiyatı 59 lira 69 kuruşa çıktı ve 9 aylık artışını yüzde 28,89’a çıkardı.
Bunun yanı sıra yılbaşında 45 lira 44 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 55 lira 55 kuruşa yükselerek yüzde 22,24, otogaz ise yüzde 3,65 arttı.