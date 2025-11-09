Motorin 60 liraya merdiven dayadı

Son 9 aylık dilimde yüzde 24 artan motorinin litre fiyatı, son gelen zamla birlikte artışı yüzde 29'a yaklaştı.

Motorin 60 liraya merdiven dayadı

Bir Haber Ajansı’nın Ocak-Ekim dönemi akaryakıt fiyatlarına dair derlemiş olduğu verilere göre motorinin litre fiyatı son 9 ay içerisinde yüzde 24,27 artmıştı.

7 Kasım gece yarısı gelen 2 lira 7 kuruşluk zamla birlikte motorinin litre fiyatı 59 lira 69 kuruşa çıktı ve 9 aylık artışını yüzde 28,89’a çıkardı.
Bunun yanı sıra yılbaşında 45 lira 44 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 55 lira 55 kuruşa yükselerek yüzde 22,24, otogaz ise yüzde 3,65 arttı.

Haber Merkezi

