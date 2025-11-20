Motorin 60 lirayı solladı: 61 lira 52 kuruş
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren uygulanması beklenen 1 lira 78 kuruşluk zam kesinleşti.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (21 Kasım 00.01) itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına uygulanması beklenen 1 lira 78 kuruşluk zam kesinleşti. Zamla birlikte 59 lira 74 kuruştan satılan motorinin litresi, 61 lira 52 kuruşa yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 56.83 TL
Motorin (dizel): 59,74 TL (zam öncesi)
LPG (otogaz): 27,49 TL