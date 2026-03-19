Motorin 73 lirayı aşıyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bugün gece (20.03.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 5 lira 18 kuruş zam kesinleşti.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bugün gece (20.03.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 5 lira 18 kuruş zam kesinleşti. 68 lira 03 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı 73 lira 21 kuruşa yekselecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 63.94 TL/LT
Motorin (dizel): 68.03 TL/LT (Zam öncesi)
LPG (otogaz): 30.31 TL/LT