Motorin 77 lirayı aştı
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine dün gece (28.03.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde gelmesi beklenen 6 lira 26 kuruşluk zam geldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorine dün gece (28.03.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 6 lira 26 kuruş zam gelmesi bekleniyordu ve geldi. Gelen yeni zammlı fiyata göre; 70 lira 76 kuruştan satılan motorinin litresi, 77 lira 02 kuruşa yükseldi. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 64.49 TL/LT
Motorin (dizel): 77.02 TL/LT
LPG (otogaz): 30.31 TL/LT