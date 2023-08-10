Motorin beklenen zamla 40 liraya yaklaşacak
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 75 kuruş zam kesinleşti. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 39 lira 13 kuruş olacak
- 10.08.2023 11:03
- Güncelleme: 10.08.2023 11:03
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren (11 Ağustos - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 75 kuruşluk zam bekleniyor. Şu anda 37 lira 38 kuruştan satılan motorinin litresi, fiyat artışıyla 39 lira 13 kuruşa yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 37 TL,
Motorin (dizel): 37,38 TL, (zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 16,28 TL.
1ha
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