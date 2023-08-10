Motorin beklenen zamla 40 liraya yaklaşacak

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren (11 Ağustos - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 75 kuruşluk zam bekleniyor. Şu anda 37 lira 38 kuruştan satılan motorinin litresi, fiyat artışıyla 39 lira 13 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 37 TL,

Motorin (dizel): 37,38 TL, (zam uygulanmadan)

LPG (otogaz): 16,28 TL.