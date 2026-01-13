Motorin'e 1,08 lira zam geldi

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 1.08 lira zam geldi. Zam ile birlikte 55 lira 81 kuruştan satılan benzinin litresi 56 lira 89 kuruşa yükseldi.

Motorin'e 1,08 lira zam geldi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 1 lira 08 kuruş zam geldi. Böylece 55 lira 81 kuruştan satılan motorinin litresi, 56 lira 89 kuruşa yükseldi.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 55,08 TL
Motorin (dizel): 56,89 TL 
LPG (otogaz): 29,11 TL

