Motorin'e 1.30 lira zam geliyor
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren (23.01.2026 saat 00:01'den) 1 lira 30 kuruş zam geliyor. Böylece 57 lira 89 kuruştan satılan motorinin litresi, 59 lira 19 kuruşa yükselecek. Gelen yeni zamla birlikte son 3 günde motorine gelen toplam zam 2.30 lirayı bulacak.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 55,08 TL
Motorin (dizel): 57,89 TL (zam öncesi)
LPG (otogaz): 29,11 TL