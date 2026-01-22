Motorin'e 1.30 lira zam geliyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece yarısından itibaren (23.01.2026 saat 00:01'den) 1 lira 30 kuruş zam geliyor. 57 lira 89 kuruştan satılan motorinin litresi 59 lira 19 kuruştan satılacak.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren (23.01.2026 saat 00:01'den) 1 lira 30 kuruş zam geliyor. Böylece 57 lira 89 kuruştan satılan motorinin litresi, 59 lira 19 kuruşa yükselecek. Gelen yeni zamla birlikte son 3 günde motorine gelen toplam zam 2.30 lirayı bulacak.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 55,08 TL
Motorin (dizel): 57,89 TL (zam öncesi) 
LPG (otogaz): 29,11 TL

Haber Merkezi

