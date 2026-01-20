Motorin’e 1 lira zam geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (21.01.2026 saat 00:01'den) geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira zam gelecek. Böylece 56 lira 89 kuruştan satılan motorinin litresi, 57 lira 89 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 55,08 TL

Motorin (dizel): 56,89 TL (zam öncesi)

LPG (otogaz): 29,11 TL