Motorin'e zam kapıda
Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'e bu gece yarısından itibaren 1 lira 08 kuruş zam bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (13 Aralık 00.01) itibaren geçerli olacak şekilde Motorin’in litre fiyatına 1 lira 08 kuruş zam bekleniyor. 55 lira 81 kuruştan satılan Motorin’in litresinin, 56 lira 89 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 55,08 TL
Motorin (dizel): 55,81 TL (Zam Öncesi)
LPG (otogaz): 29,11 TL