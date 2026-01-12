Motorin'e zam kapıda

Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'e bu gece yarısından itibaren 1 lira 08 kuruş zam bekleniyor.

Motorin'e zam kapıda

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (13 Aralık 00.01) itibaren geçerli olacak şekilde Motorin’in litre fiyatına 1 lira 08 kuruş zam bekleniyor. 55 lira 81 kuruştan satılan Motorin’in litresinin, 56 lira 89 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 55,08 TL
Motorin (dizel): 55,81 TL (Zam Öncesi)
LPG (otogaz): 29,11 TL

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ERÜ, KBB Kliniğine Yeni Nesil Endoskopi Sistemi Kazandırıldı
ERÜ, KBB Kliniğine Yeni Nesil Endoskopi Sistemi Kazandırıldı
YRP İl Başkanı Özcan, '35 yıllık yöneticiler görevi dün almış gibi davranıyor'
YRP İl Başkanı Özcan, “35 yıllık yöneticiler görevi dün almış gibi davranıyor”
Müdür Kabakcı Gevher Nesibe Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu
Müdür Kabakcı Gevher Nesibe Spor Salonu’nda incelemelerde bulundu
En az 3 çocuk ısrarından bir netice çıkmadı
En az 3 çocuk ısrarından bir netice çıkmadı
Ekonomist Uzunoğlu, dövizde 'Trump' faktörünü anlattı
Ekonomist Uzunoğlu, dövizde ‘Trump’ faktörünü anlattı
Gece kapanan Pınarbaşı'ndan Göksun ve Gürün Yolu trafiğe açıldı
Gece kapanan Pınarbaşı'ndan Göksun ve Gürün Yolu trafiğe açıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!