Motorin fiyatları yeniden hareketleniyor
Akaryakıt ürünlerinden motorine 2 lira 5 kuruşluk zam uygulanması bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün (03 Eylül 2025) geçerli olacak şekilde gece yarısı itibariyle motorine 2 lira 5 kuruşluk zam uygulanması bekleniyor. Zamla birlikte 54 lira 16 kuruştan satılan motorinin litresi 56 lira 21 kuruşa yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI;
Benzin: 54,69 TL,
Motorin (dizel): 54,16 TL (zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 26.91 TL.