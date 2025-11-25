Motorin indirimi pompaya yansıdı

Motorin bu gece yarısı gelen indirimle birlikte yeniden 60 liranın altına düştü.

Motorin indirimi pompaya yansıdı

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine uygulanması beklenen 2 lira 44 kuruşluk indirim pompaya yansıdı.
Geçtiğimiz hafta uygulanan 1 lira 78 kuruşluk zamla 61 lira 57 kuruşa yükselen motorin, yapılan son indirimle birlikte 59 lira bandına düştü. 
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 56,93 TL
Motorin (dizel): 59,17 TL
LPG (otogaz): 27,49 TL.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Gençlerle Başbaşa: Mutluluğun Felsefesi Mostar'da Konuşuldu
Gençlerle Başbaşa: Mutluluğun Felsefesi Mostar’da Konuşuldu
Kocasinan'da 'Akademik Kalemler' Buluştu: Araştırma yapan, kitap yazan öğretmenlere takdir
Kocasinan’da “Akademik Kalemler” Buluştu: Araştırma yapan, kitap yazan öğretmenlere takdir
Mahmut Arıkan'a Pakistan'da coşkulu karşılama
Mahmut Arıkan'a Pakistan'da coşkulu karşılama
Kayseri, kayıtlı Suriyeli sayısında 11'nci sırada
Kayseri, kayıtlı Suriyeli sayısında 11’nci sırada
Bakan Yardımcısı Yılmaz, 'Eğitim ancak öğretmen güçlü olduğu zaman güçlüdür.
Bakan Yardımcısı Yılmaz, “Eğitim ancak öğretmen güçlü olduğu zaman güçlüdür.
Kayseri'de Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
Kayseri'de Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!