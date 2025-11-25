Motorin indirimi pompaya yansıdı
Motorin bu gece yarısı gelen indirimle birlikte yeniden 60 liranın altına düştü.
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine uygulanması beklenen 2 lira 44 kuruşluk indirim pompaya yansıdı.
Geçtiğimiz hafta uygulanan 1 lira 78 kuruşluk zamla 61 lira 57 kuruşa yükselen motorin, yapılan son indirimle birlikte 59 lira bandına düştü.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 56,93 TL
Motorin (dizel): 59,17 TL
LPG (otogaz): 27,49 TL.