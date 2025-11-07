Motorin zammı pompaya yansıdı

Motorinin litre fiyatına 2 lira 7 kuruş olarak uygulanması beklenen zam pompaya yansıdı.

Motorin zammı pompaya yansıdı

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine, gece yarısı 2 lira 7 kuruşluk zam uygulanması bekleniyordu. Beklenen zam, pompaya yansıdı ve 57 lira 55 kuruştan satılan motorinin litresi 59 lira 62 kuruşa yükseldi.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 55,55 TL
Motorin (dizel): 59,62 TL (zamlı fiyat)
LPG (otogaz): 27,49 TL

