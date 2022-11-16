Motorinden sonra benzine de indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatı 100 dolarlar civarından 93,27 dolar seviyesine geriledi. Bu değişiklik, akaryakıtta indirim beklentisi doğurdu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorine 14 Kasım’da uygulanan 1 lira 56 kuruşluk indirimin ardından benzinin litre fiyatına da 77 kuruş indirim bekleniyor. Benzindeki indirim bu gece (Çarşamba) yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Şu an 23 lira 2 kuruştan satılan benzinin litresi indirim sonrası 22 lira 25 kuruşa düşecek. Motorin ve LPG’de ise yeni bir indirim beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım işletmeleri ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 23,02 TL (indirim uygulanmadan)

Motorin (dizel): 25,18 TL

LPG (otogaz): 10,79 TL.