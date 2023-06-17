Motorine 1,39 lira zam bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 20 Haziran Pazartesi'den itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 39 kuruşli zam bekleniyor.
- 17.06.2023 13:21
- Güncelleme: 17.06.2023 13:21
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Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından itibaren (20 Haziran - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. 22 lira 87 kuruştan satılan motorinin litresi, fiyat artışıyla 24 lira 26 kuruşa yükselecek.
1ha
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