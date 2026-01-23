Motorine 1.43 lira zam geldi

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 1 lira 43 kuruş zam geldi. 57 lira 89 kuruştan satılan motorinin litresi 59 lira 32 kuruşa yükseldi.

Motorine 1.43 lira zam geldi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorine 1 lira 43 kuruş zam geldi. Gelen bu zamla birlikte son 2 gün içinde motorine gelen zam 2.43 lirayı buldu. 57 lira 89 kuruştan satılan motorinin litresi, 59 lira 32 kuruşa yükseldi.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 55,08 TL
Motorin (dizel): 59.32 TL
LPG (otogaz): 29,11 TL

Haber Merkezi

