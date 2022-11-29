Motorine 1 haftada 3'üncü indirim

 Akaryakıt ürünlerinden motorine dün gelen 82 kuruşluk indirimin ardında bu gece yarısından (Çarşamba) itibaren 60 kuruşluk indirim bekleniyor. Gelecek indirimle birlikte motorine bir haftada 3'üncü indirim uygulanacak. 

PAYLAŞ
  • 29.11.2022 13:36
  • Güncelleme: 29.11.2022 13:36
Motorine 1 haftada 3'üncü indirim

Akaryakıtta hareketlilik sürüyor. Brent petroldeki gerileme, fiyatlara indirim olarak yansıyor. Motorine, dün günü gelen 82 kuruşluk indirim sonrasında, bu gece yarısından (Çarşamba) itibaren 60 kuruşluk indirim bekleniyor. 

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 23,39 liradan 22,73 liraya gerileyecek. 

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 20,50 TL 
Motorin (dizel): 23,39 TL (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 10,79 TL.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek, Özvatan'ı ziyaret etti

Vali Çiçek, Özvatan'ı ziyaret etti

Büyükşehir'den Amatör Kulüplere Malzeme Desteği

Büyükşehir'den Amatör Kulüplere Malzeme Desteği

Motorine 1 haftada 3'üncü indirim

Motorine 1 haftada 3’üncü indirim

Başkan Yalçın: 'Osmanlı Sokağı'nın bozulan imajı düzeldi'

Başkan Yalçın: “Osmanlı Sokağı’nın bozulan imajı düzeldi”

Başkan Büyükkılıç Halk Otobüsçüleri İle Buluştu

Başkan Büyükkılıç Halk Otobüsçüleri İle Buluştu

'Güvenlik Kültürümüz, Yarınlar Ödülümüz' projesinin kapanışı gerçekleştirildi

'Güvenlik Kültürümüz, Yarınlar Ödülümüz' projesinin kapanışı gerçekleştirildi

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

4
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Off-Road Festivali nefes kesti

Off-Road Festivali nefes kesti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahmet Hakan Kayseri'de yapılacak 10 şeyi yazdı

Ahmet Hakan Kayseri'de yapılacak 10 şeyi yazdı

Kayseri'de 23 hırsız çaldıkları malzemelerle yakalandı

Kayseri'de 23 hırsız çaldıkları malzemelerle yakalandı

DAHA FAZLA
Amatör futbol kulüplerine malzeme dağıtımında bulunuldu

Amatör futbol kulüplerine malzeme dağıtımında bulunuldu

Develi'de bulunan Fetih Sancağı'nın tarihleme çalışmaları başladı

Develi'de bulunan Fetih Sancağı'nın tarihleme çalışmaları başladı

Yahyalı Belediyesi sözleşmeli personellerinden teşekkür ziyareti

Yahyalı Belediyesi sözleşmeli personellerinden teşekkür ziyareti

Bünyan'da asfalt çalışmaları sokaklarda devam ediyor

Bünyan'da asfalt çalışmaları sokaklarda devam ediyor

Destek Talas'tan üretmek kadınlardan

Destek Talas'tan üretmek kadınlardan