Motorine 1 haftada 3’üncü indirim

Akaryakıtta hareketlilik sürüyor. Brent petroldeki gerileme, fiyatlara indirim olarak yansıyor. Motorine, dün günü gelen 82 kuruşluk indirim sonrasında, bu gece yarısından (Çarşamba) itibaren 60 kuruşluk indirim bekleniyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 23,39 liradan 22,73 liraya gerileyecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 20,50 TL

Motorin (dizel): 23,39 TL (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,79 TL.