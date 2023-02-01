Motorine 1 lira indirim bekleniyor

Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi brent petrolün aşağı yönlü hareket etmesine sebep oluyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira indirim gelmesi bekleniyor.

Şu an 23,99 liradan satılan motorinin litre fiyatı indirim sonrası 22,99 liraya gerileyecek. Benzin ve LPG'de (otogaz) ise herhangi bir fiyat güncellemesi beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 21,54 TL,

Motorin (dizel): 23,99 TL, (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,89 TL.