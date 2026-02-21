Motorine 2.40 lira zam bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine Pazartesi günü gece (24.02.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 2 lira 40 kuruş zam gelmesi, litre fiyatının ise 62 lira 42 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorine Pazartesi günü gece (24.02.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 2 lira 40 kuruş zam gelmesi, 60 lira 02 kuruştan satılan motorinin litresinin 62 lira 42 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 59.10 TL
Motorin (dizel): 60.02 TL (Beklenen zam öncesi) 
LPG (otogaz): 30.11 TL

