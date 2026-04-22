Motorine 2 lira 33 kuruş indirim bekleniyor
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu geceden (23.04.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 2 lira 33 kuruş indirim bekleniyor. Gelen indirimle birlikte motorinin litre fiyatının 71 lira 40 kuruşa düşmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 64.67 TL/LT
Motorin (dizel): 73.73 TL/LT (Beklenen indirim öncesi)
LPG (otogaz): 34.81 TL/LT