Motorine 2 lira 99 kuruş zam bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece (25.04.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 2 lira 99 kuruş zam bekleniyor. Beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatının 74 lira 46 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 64.73 TL/LT
Motorin (dizel): 71.47 TL/LT (Beklenen zam öncesi) 
LPG (otogaz): 34.81 TL/LT

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Jeotermal Sera OTB Projesi'nde 8. kuyuda sıcak suya ulaşıldı: 2 Kuyu kaldı
Kayseri Jeotermal Sera OTB Projesi’nde 8. kuyuda sıcak suya ulaşıldı: 2 Kuyu kaldı
Masa Tenisi Sporcusu Kashoush, “Masa tenisinde şans diye bir şey yoktur, çok çalışmamız gerek”
Başkan Büyükkılıç’tan müjdeli haber: “Kumsmall, Erkilet ve Millet Bahçesi tramvay hattı için çalışmalar başladı”
Kayseri’de 38 yaşındaki doktor yaşamını yitirdi
Başkan Büyükkılıç: ‘Spor ve Kültür başkenti Kayseri bunu hak ediyor’
Başkansız kalan CHP teşkilatından Çocuksuz 23 Nisan Yürüyüşü
