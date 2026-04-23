Motorine 2 lira 99 kuruş zam bekleniyor
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece (25.04.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 2 lira 99 kuruş zam bekleniyor. Beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatının 74 lira 46 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 64.73 TL/LT
Motorin (dizel): 71.47 TL/LT (Beklenen zam öncesi)
LPG (otogaz): 34.81 TL/LT