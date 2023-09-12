Motorine 2 liralık zam bekleniyor

 Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorine 2 lira zam gelmesi bekleniyor.

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  • 12.09.2023 10:24
  • Güncelleme: 12.09.2023 10:24
Motorine 2 liralık zam bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren (13 Eylül 2023 00:01) motorinin litre fiyatına 2 lira zam uygulanacak.

Fiyat artışı ile beraber şu anda 38 lira 82 kuruştan satılan motorin 40 lira 82 kuruşa yükselecek. 

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 
Benzin: 37,77 TL 
Motorin (dizel): 38,82 TL(Zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 17,68 TL.

1ha

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