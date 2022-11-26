Motorine 2'nci indirim beklentisi

3 gün önce 95 kuruş indirim gelen motorine pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor.  

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  • 26.11.2022 18:32
  • Güncelleme: 26.11.2022 18:32
Motorine 2'nci indirim beklentisi

Akaryakıt grubu ürünlerinde hareketlilik sürüyor. Brent petroldeki gerileme, fiyatlara indirim olarak yansıtılıyor. Motorine, geçtiğimiz Çarşamba günü gelen 95 kuruşluk indirim sonrasında, yeni haftanın başında bir indirim daha beklentisi oluştu.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde 82 kuruş indirim bekleniyor. Şu an 24,20 liradan satılan motorinin litresi 23,38 liraya gerileyecek. 

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 20,50 TL 
Motorin (dizel): 24,20 TL (İndirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 10,79 TL.

1ha

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