Motorine 3 indirim sonrası zam bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine son bir haftada üst üste gelen 3 indirimin ardından 3 Aralık gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor.
- 02.12.2022 09:58
- Güncelleme: 02.12.2022 09:58
Akaryakıtta hareketlilik sürüyor. Motorine son 1 haftada 3 defada toplam 2,35 lira indirim gelmişti. İndirimler sonrası zam haberi geldi.
Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorine 3 Aralık'ta geçerli olacak şekilde 1 lira 35 kuruş zam bekleniyor.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 20,52 TL
Motorin (dizel): 22,83 TL (zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 10,79 TL.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN