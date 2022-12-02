Motorine 3 indirim sonrası zam bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine son bir haftada üst üste gelen 3 indirimin ardından 3 Aralık gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor.

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  • 02.12.2022 09:58
  • Güncelleme: 02.12.2022 09:58
Motorine 3 indirim sonrası zam bekleniyor

Akaryakıtta hareketlilik sürüyor. Motorine son 1 haftada 3 defada toplam 2,35 lira indirim gelmişti. İndirimler sonrası zam haberi geldi.

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorine 3 Aralık'ta geçerli olacak şekilde 1 lira 35 kuruş zam bekleniyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 20,52 TL 
Motorin (dizel): 22,83 TL (zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 10,79 TL.

1ha

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