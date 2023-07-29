Motorine 3. Zam beklentisi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 1 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Şu anda 36 lira 15 kuruştan satılan motorinin litresi, fiyat artışıyla 37 lira 22 kuruşa yükselecek.

Öte yandan Temmuz ayı içerisinde motorine 2 kez zam gelmişti; son olarak geçtiğimiz perşembe günü 1 lira 43 kuruş fiyat artışı uygulanmıştı.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 36,92 TL,

Motorin (dizel): 36,15 TL, (zam uygulanmadan)

LPG (otogaz): 14,15 TL.