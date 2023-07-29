Motorine 3. Zam beklentisi

 Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 1 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 7 kuruş zam bekleniyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 37 lirayı aşacak. 

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  • 29.07.2023 11:00
  • Güncelleme: 29.07.2023 11:00
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Motorine 3. Zam beklentisi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 1 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Şu anda 36 lira 15 kuruştan satılan motorinin litresi, fiyat artışıyla 37 lira 22 kuruşa yükselecek. 
Öte yandan Temmuz ayı içerisinde motorine 2 kez zam gelmişti; son olarak geçtiğimiz perşembe günü 1 lira 43 kuruş fiyat artışı uygulanmıştı. 
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 36,92 TL,
Motorin (dizel): 36,15 TL, (zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 14,15 TL.

1ha

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