Motorine 4 lira 35 kuruş indirim geldi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorine 4 lira 35 kuruşluk indirim bu gece geliyor. Gelen indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı 74 lira 34 kuruşa gerileyecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.60 TL/LT
Motorin (dizel): 74.34 TL/LT (İndirim sonrası) 
LPG (otogaz): 34.81 TL/LT

