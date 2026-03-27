Motorine 6 lira zam bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece (28.03.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 6 lira 10 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorine bu gece (28.03.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 6 lira 10 kuruş zam gelmesi, 70 lira 76 kuruştan satılan motorinin litresinin 76 lira 86 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 64.49 TL/LT
Motorin (dizel): 70.76 TL/LT (Beklenen zam öncesi)
LPG (otogaz): 30.31 TL/LT