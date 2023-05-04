Motorine ard arda indirim: 19 liranın altına düşecek

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İçinde bulunduğumuz günde de 1 lira 28 kuruş indirim uygulanmıştı.

PAYLAŞ
  • 04.05.2023 10:51
  • Güncelleme: 04.05.2023 10:51
  • 72
Motorine ard arda indirim: 19 liranın altına düşecek

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Dünya piyasalarındaki gelişmeler doğrultusunda brent petrolün varil fiyatı 73 dolarlar seviyesine kadar geriledi. Bu gerileme akaryakıt grubu ürünlerinden motorine üst üste indirim olarak yansıdı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün 1 lira 28 kuruşluk indirimin ardından motorine bir indirim daha bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren (5 Mayıs 2023 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 50 kuruş indirim beklentisi oluştu. 

Şu an 19 lira 2 kuruştan satılan motorinin litresi, son indirimle birlikte 18 lira 52 kuruşa gerileyecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 20,92 TL,
Motorin (dizel): 19,02 TL (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 10,72 TL.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bakan Akar: 'Suriye'nin kuzeyinde dün akşam 8 terörist etkisiz hale getirildi'

Bakan Akar: 'Suriye'nin kuzeyinde dün akşam 8 terörist etkisiz hale getirildi'

Özdemir'den Sarız Ve Pınarbaşı'na doğalgaz müjdesi

Özdemir'den Sarız Ve Pınarbaşı'na doğalgaz müjdesi

Başkan Çolakbayrakdar, 45 yıllık tapu sorununu çözüme kavuşturuyor

Başkan Çolakbayrakdar, 45 yıllık tapu sorununu çözüme kavuşturuyor

Karaciğer Büyümesinin belirtileri nedir?

Karaciğer Büyümesinin belirtileri nedir?

Türkiye'nin en büyük moda mağazası Kayseri'de

Türkiye'nin en büyük moda mağazası Kayseri'de

Kayseri'de spor kulüplerine tam destek

Kayseri'de spor kulüplerine tam destek

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Öğretim görevlisi genç kadının vefatı yakınlarını üzdü

Öğretim görevlisi genç kadının vefatı yakınlarını üzdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

DAHA FAZLA
Melikgazi'de deprem seminerleri sürüyor

Melikgazi'de deprem seminerleri sürüyor

Göze vuran baş ağrısı tümör habercisi olabilir

Göze vuran baş ağrısı tümör habercisi olabilir

KAYMÜDER: 'İşletmelerin önü açılmalı, rekabet desteklenmeli'

KAYMÜDER: 'İşletmelerin önü açılmalı, rekabet desteklenmeli'

TIMSS sınavları Kayseri'de uygulanıyor

TIMSS sınavları Kayseri'de uygulanıyor

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya, esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya, esnaf temsilcileriyle bir araya geldi