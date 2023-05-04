Motorine ard arda indirim: 19 liranın altına düşecek

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Dünya piyasalarındaki gelişmeler doğrultusunda brent petrolün varil fiyatı 73 dolarlar seviyesine kadar geriledi. Bu gerileme akaryakıt grubu ürünlerinden motorine üst üste indirim olarak yansıdı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün 1 lira 28 kuruşluk indirimin ardından motorine bir indirim daha bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren (5 Mayıs 2023 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 50 kuruş indirim beklentisi oluştu.

Şu an 19 lira 2 kuruştan satılan motorinin litresi, son indirimle birlikte 18 lira 52 kuruşa gerileyecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 20,92 TL,

Motorin (dizel): 19,02 TL (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,72 TL.