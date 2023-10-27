Motorine beklenen indirim iptal edildi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (27 Ekim - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruşluk indirim beklentisi oluşmuştu. Beklenen indirim piyasalardaki dalgalanma sebebiyle iptal edildi.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 36, 10 TL,

Motorin (dizel): 40,58 TL, (indirim iptal edildi)

LPG (otogaz): 18,49 TL.