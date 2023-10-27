Motorine beklenen indirim iptal edildi
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 51 kuruşluk indirim beklentisi piyasalardaki dalgalanma sebebiyle iptal edildi.
- 27.10.2023 11:09
- Güncelleme: 27.10.2023 11:09
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (27 Ekim - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruşluk indirim beklentisi oluşmuştu. Beklenen indirim piyasalardaki dalgalanma sebebiyle iptal edildi.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 36, 10 TL,
Motorin (dizel): 40,58 TL, (indirim iptal edildi)
LPG (otogaz): 18,49 TL.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN