Motorine beklenen indirim kesinleşti, litresi 20 liranın altına düşecek

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde gelmesi beklenen 1 lira 28 kuruşluk indirim kesinleşti. İndirimle birlikte motorinin litresi uzun bir aradan sonra 20 liranın altına düşecek

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  • 03.05.2023 18:49
  • Güncelleme: 03.05.2023 18:49
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Motorine beklenen indirim kesinleşti, litresi 20 liranın altına düşecek

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (4 Mayıs 2023 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 28 kuruş indirim geldi. 

Gelen indirim ile birlikte şu an 20 lira 37 kuruştan satılan motorinin litresi 19 lira 9 kuruşa gerileyecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 21,88 TL,
Motorin (dizel): 20,37 TL, (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 10,72 TL.

1ha

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