Motorine beklenen indirim kesinleşti, litresi 20 liranın altına düşecek

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (4 Mayıs 2023 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 28 kuruş indirim geldi.

Gelen indirim ile birlikte şu an 20 lira 37 kuruştan satılan motorinin litresi 19 lira 9 kuruşa gerileyecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 21,88 TL,

Motorin (dizel): 20,37 TL, (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,72 TL.