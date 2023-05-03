Motorine beklenen indirim kesinleşti, litresi 20 liranın altına düşecek
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde gelmesi beklenen 1 lira 28 kuruşluk indirim kesinleşti. İndirimle birlikte motorinin litresi uzun bir aradan sonra 20 liranın altına düşecek
- 03.05.2023 18:49
- Güncelleme: 03.05.2023 18:49
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Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (4 Mayıs 2023 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 28 kuruş indirim geldi.
Gelen indirim ile birlikte şu an 20 lira 37 kuruştan satılan motorinin litresi 19 lira 9 kuruşa gerileyecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 21,88 TL,
Motorin (dizel): 20,37 TL, (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 10,72 TL.