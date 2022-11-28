Motorine beklenen indirim kesinleşti

Akaryakıtta hareketlilik sürüyor. Brent petroldeki gerileme, fiyatlara indirim olarak yansıyor. Motorine, geçtiğimiz Çarşamba günü gelen 95 kuruşluk indirim sonrasında, yeni haftanın başında beklenen 82 kuruşluk ikinci indirim de kesinleşti.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 24,20 liradan 23,38 liraya gerileyecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 20,50 TL

Motorin (dizel): 24,20 TL (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,79 TL.