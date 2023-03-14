Motorine beklenen indirim kesinleşti

 Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde beklenen 70 kuruş indirim kesinleşti. 10 gün önce 90 kuruş zam uygulanmıştı.

PAYLAŞ
  • 14.03.2023 17:55
  • Güncelleme: 14.03.2023 17:55
  • 76
Motorine beklenen indirim kesinleşti

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (14 Mart 2023) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 70 kuruş indirim geldi. 4 Mart 2023 tarihinde de motorine 90 kuruş zam uygulanmıştı.
Gelmesi beklenen indirim ile birlikte şu an 22 lira 24 kuruştan satılan motorinin litresi 21 lira 54 kuruşa gerileyecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 21 TL,
Motorin (dizel): 22,24 TL, (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 12,04 TL.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta sulama kanalları yaza hazırlanıyor

Talas'ta sulama kanalları yaza hazırlanıyor

Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Müftülüğü'nün aylık değerlendirme toplantısına katıldı

Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Müftülüğü'nün aylık değerlendirme toplantısına katıldı

Ramazan Bedir de aday adaylığı için istifa ediyor

Ramazan Bedir de aday adaylığı için istifa ediyor

Hüseyin Okandan, aday adaylığı için istifa etti

Hüseyin Okandan, aday adaylığı için istifa etti

5 DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı

5 DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de barajlar alarm veriyor

Kayseri'de barajlar alarm veriyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

5
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorine beklenen indirim kesinleşti

Motorine beklenen indirim kesinleşti

Başkan Büyükkılıç: 'Söylentilere inanmayın'

Başkan Büyükkılıç: 'Söylentilere inanmayın'

DAHA FAZLA
Narenciye yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

Narenciye yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

Yeniden Refah Partisi'nde aday adaylığı süreci başladı

Yeniden Refah Partisi'nde aday adaylığı süreci başladı

Kayseri'de uyuşturucu taciri kardeşlere 12'şer yıl hapis

Kayseri'de uyuşturucu taciri kardeşlere 12'şer yıl hapis

Sağlık-Sen İkram Evi İskenderun'da hizmete başladı

Sağlık-Sen İkram Evi İskenderun'da hizmete başladı

Başkan Büyükkılıç, Tomarza'da esnaf ve vatandaşla buluştu

Başkan Büyükkılıç, Tomarza'da esnaf ve vatandaşla buluştu