Motorine beklenen indirim kesinleşti

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (14 Mart 2023) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 70 kuruş indirim geldi. 4 Mart 2023 tarihinde de motorine 90 kuruş zam uygulanmıştı.

Gelmesi beklenen indirim ile birlikte şu an 22 lira 24 kuruştan satılan motorinin litresi 21 lira 54 kuruşa gerileyecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 21 TL,

Motorin (dizel): 22,24 TL, (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 12,04 TL.