Motorine beklenen indirim kesinleşti

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 1 lira 32 kuruşluk indirim kesinleşti

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  • 16.03.2023 17:46
  • Güncelleme: 16.03.2023 17:46
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Motorine beklenen indirim kesinleşti

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine kısa süre önce uygulanan 70 kuruşluk indirimin ardından, bu geceden (17 Mart) itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 32 kuruşluk bir indirim daha geldi. Kesinleşen son indirimin uygulanmasıyla 21 lira 62 kuruş olan motorinin litresi 20 lira 32 kuruşa gerileyecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 21,04 TL,
Motorin (dizel): 21,62 TL, (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 12,04 TL.

1ha

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